Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio SantosFoto: Reprodução/YouTube/Troféu Imprensa

Publicado 21/08/2024 09:15 | Atualizado 21/08/2024 09:16

A longa e misteriosa briga entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos finalmente foi explicada pelo apresentador de "A Praça é Nossa". Em uma entrevista ao SBT, o famoso revelou que o desentendimento começou após a morte de seu pai, Manoel de Nóbrega, que havia sido um grande mentor para o ícone da TV. O rompimento envolveu questões financeiras.

Segundo Carlos Alberto, ele ficou profundamente abalado ao descobrir, após a morte de seu pai, que Silvio Santos havia recebido uma procuração que transferia 10% das ações da TV Corcovado. "Eu não acreditei naquilo, porque meu pai nunca me enganou, porque meu pai não me disse", desabafou. Esse mal-entendido, somado ao luto pela perda dos pais, levou o mesmo a cortar relações com o comunicador.

Durante os 11 anos de afastamento, Carlos Alberto se recusava até mesmo a assistir à programação da TVS, emissora que mais tarde se tornaria o SBT. "Eu perdi o chão", afirmou ele, explicando que o distanciamento o fez desconhecer completamente o que ocorria na emissora, incluindo os novos programas e apresentadores que surgiam na época.

A reconciliação, contudo, foi marcante. "Talvez o dia mais importante da minha vida foi minha estreia no SBT", contou, relembrando o discurso emocionante de Silvio Santos, que durou mais de uma hora. Ao retornar, Carlos Alberto pediu apenas uma coisa: que ninguém interferisse em seu programa. E Silvio, mantendo sua palavra, garantiu a autonomia que o comediante tanto desejava, selando assim a paz.