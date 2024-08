Marina Ferrari, de A Fazenda 13 - Reprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 11:16 | Atualizado 21/08/2024 12:01

Marina Ferrari, ex-participante de “A Fazenda 13” resolveu ajudar sua diarista a pagar seu guarda-roupa e causou ao compartilhar o feito na internet. A jovem contou que Alda comprou o móvel de cerca de R$ 700,00 e precisou parcelar em 6 vezes, então resolveu doar R$ 500 para quitar parte da dívida e publicou o momento do “presente” nas redes sociais.



Na legenda, ela ainda refletiu sobre o ato de gentileza: “⁠Quando ajudamos o próximo e temos a gratidão apenas no olhar da pessoa, esse sentimento vai nos fazer tão bem e vai nos deixar tão motivados que vamos ter força para enfrentar os nossos próprios problemas”, declarou, marcando a diarista na publicação.



No entanto, muitos internautas questionaram o motivo da famosa não ter pagado o valor total do móvel ou sequer ter compartilhado a atitude. “Já dizia Silvio Santos quando você ajudar alguém não mostre, ninguém precisa saber”, ponderou um usuário. “Era pra ter pago tudo”, cravou um terceiro.



As críticas não pararam por aí: “Nossa que desnecessária, pra que postar?”, perguntou uma seguidora. “Eu jurando que ela ia dar um belíssimo [armário] (risos)a bichinha comprou um guarda roupa de 2 portas, pra você ver, povo mão de vaca. Por isso que não tenho nada”, refletiu outra. “Tem nem vergonha uma mulher milionária dessa dando mísero 500 conto e ainda expondo a coitada”, lamentou mais uma.

