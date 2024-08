Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 21/08/2024 10:39 | Atualizado 21/08/2024 12:23

Na última segunda-feira (19), o Craque Neto se viu no centro de uma polêmica ao ser apontado como o homem em um vídeo de briga entre uma esposa e uma amante que viralizou nas redes sociais. O ex-jogador, casado com Sandra Nicolau desde 2016, decidiu esclarecer os boatos durante seu programa de TV, negando qualquer envolvimento na confusão.



Neto revelou que foi surpreendido pelas mensagens de amigos e até de seu padrinho de casamento, que acreditaram que ele era o homem no vídeo. "Eu já recebi de 10 amigos [o vídeo]... ‘Ô Neto, o que você estava fazendo na academia?’ Eu falei que não vou em academia", contou, bem-humorado, enquanto negava as acusações.



Com seu jeito irreverente, Neto brincou com a situação, afirmando que, apesar da semelhança, não era ele no vídeo. “Tem um cara que parece eu, os caras falaram que parece eu e aí o pau tora, o bicho pegou", disse ele, descrevendo a confusão registrada. "Então, gente, para deixar bem claro, não sou eu”, reforçou o ex-jogador.



Neto finalizou o desabafo dizendo que não se importa com as opiniões alheias, e que qualquer um pode falar o que quiser sobre ele. "Se quiser acabar com a minha vida, falar que eu sou vagabundo... vocês podem falar que não tem problema nenhum", concluiu. Nas redes sociais, muitos usuários discutiram a semelhança, mas outros saíram em defesa de Neto, afirmando que não era ele nas imagens.