Ben Affleck e Jennifer Lopez já teriam assinado os papeis do divórcioFoto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 14:30 | Atualizado 21/08/2024 14:32

Jennifer Lopez, de 55 anos, decidiu colocar um ponto final em seu casamento com Ben Affleck, de 52. A cantora entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, marcando oficialmente a separação para 26 de abril de 2024. A informação foi divulgada por uma fonte próxima à artista, que revelou à People que J-Lo está "cansada de esperar" por uma reviravolta no relacionamento.



De acordo com essa mesma fonte, Jennifer tentou de tudo para fazer o casamento funcionar, mas acabou de coração partido ao perceber que não havia mais esperanças. "Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que quer continuar o casamento", disse a pessoa próxima à estrela, evidenciando o desgaste emocional que a levou a tomar essa difícil decisão.



A notícia do divórcio chega exatamente dois anos após o casamento do casal, que ocorreu em 20 de agosto de 2022, em uma cerimônia grandiosa na Geórgia, cercada por familiares e amigos. Antes disso, Jennifer e Ben já haviam trocado votos em uma cerimônia íntima em Las Vegas, em 17 de julho do mesmo ano, selando o retorno de um romance que marcou os anos 2000.



Agora, com o processo de divórcio em andamento, Jennifer Lopez está determinada a seguir em frente com sua vida. "Ela está pronta para virar a página e continuar com sua vida, apesar da decepção", comentou a fonte. Enquanto isso, fãs do casal lamentam o fim de uma das histórias de amor mais comentadas de Hollywood, que, ao que tudo indica, chegou ao seu capítulo final.