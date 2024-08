Bia Miranda e DJ Buarque - Foto: Reprodução

Bia Miranda e DJ BuarqueFoto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 13:24 | Atualizado 21/08/2024 13:27

Bia Miranda revelou como está a sua relação com o DJ Buarque após a separação. Durante um bate papo com Maya Massafera, a ex-A Fazenda confessou que o motivo principal para o término deles foi a mãe dela, Jenny Miranda. No entanto, garantiu que está convivendo bem com o ex e que o filho Kaleb terá guarda compartilhada.



Em relação à como reagiu ao fim do relacionamento, a influencer se mostrou forte. “Quando a gente termina, acho que você não fica chorando a vida toda, né? Um mês, dois meses. Eu fico me humilhando, eu falo ‘não faz isso, que louco isso’. Tentando, né? Porque eu não tenho orgulho. Mas, eu acho que quando é pra sofrer, a gente sofre um dia”, revelou.



Em seguida, ela detalhou como “sofreu” com a separação. “O dia inteiro, assim, gritou, chamou o nome. Você ficar sem comer, eu fiquei 3 dias sem comer. [...] “[Depois desse tempo] eu acho que você já soltou tudo. Tipo, se você não fez nada pra acabar com aquele relacionamento, se você tá de boa com sigo mesmo, por que você vai chorar?”, aconselhou.



Questionada sobre quem optou pelo fim da relação, ela afirmou que foi um consenso. “A gente entrou em acordo”, revelou. Porém, o motivo teria sido Jenny Miranda. “É muita coisa, menina, ele não é obrigado a estar dentro desse inferno que eu vivo [...] Um dos pais tem que estar com a cabeça boa”, apontou.



Ela então revelou que não processa a mãe porque a mesma já está devendo seu ex-marido. “Mas tem como você entrar na justiça e proibir ela de falar seu nome, sabia?”, questionou Maya. “Ela está devendo 10 mil pro meu ex”, respondeu Bia, dando a entender que não vale a pena recorrer.



Já em relação à guarda de Kaleb, a influencer contou que, no exato momento em que estavam juntas, Buarque cuidava do bebê e que ambos estavam bem. “A melhor coisa é ficar de boa pela saúde mental do filho. [...] Tratar nosso filho bem, não deixar ninguém tratar mal. Aí se alguém tratar mal de um dos lados, já é outro discurso, é óbvio”, afirmou, revelando que terão guarda compartilhada do pequeno.