A cantora Iza foi surpreendida por uma reação inusitada do público durante um evento do Vasco no Rio de Janeiro. Enquanto se apresentava no palco, na noite de quarta-feira (21), a plateia começou a xingar seu ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. O motivo? A recente descoberta de que o atleta a traiu enquanto ela está grávida da primeira filha do casal, uma menina que se chamará Nala.



Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ouvir claramente a multidão gritando: “Ei, Yuri, vai tomar no c*". A reação de Iza foi imediata e bem-humorada. Visivelmente surpresa com o coro, a cantora tentou interromper, mas não conseguiu segurar o riso, divertindo-se com o apoio inesperado dos fãs.



A traição foi revelada pela própria Iza em julho, quando ela descobriu que Yuri mantinha conversas íntimas com uma mulher com quem já havia se envolvido antes de iniciar o relacionamento com a cantora. Desapontada, ela decidiu terminar o namoro e fez questão de comunicar o ocorrido diretamente aos seus seguidores em um vídeo sincero.



Na gravação, Iza lamentou a traição e explicou a situação com clareza. "Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande", disse ela, referindo-se às conversas mantidas por Yuri. Apesar do momento difícil, a reação da famosa no evento mostra que está conseguindo lidar bem com a situação, cercada pelo carinho e apoio de seus fãs.