Ex-modelo compara filha de 10 anos com Neymar enquanto aguarda DNAFoto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 12:02 | Atualizado 22/08/2024 12:02

Gábriella Gáspár, ex-modelo húngara, está ansiosa pelo resultado do teste de DNA que pode comprovar que Neymar é pai de sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos. Enquanto espera, Gáspár usou as redes sociais para comparar as semelhanças entre a menina e o jogador, postando uma montagem com fotos da filha e de Neymar ainda criança. “Filha e pai”, escreveu ela na legenda, em português.



O caso ganhou destaque recentemente quando o programa “Hora da Venenosa”, da Record, revelou que Neymar Jr. teria realizado o exame de DNA para esclarecer se é pai de um quarto filho. A expectativa agora é que o jogador esteja aguardando o resultado da paternidade, o que pode esclarecer de uma vez por todas a relação com Jázmin Zoé.



No Dia dos Pais, celebrado no último dia 11 no Brasil, a suposta filha de Neymar mandou um recado especial ao jogador, demonstrando seu carinho mesmo à distância. A mensagem, compartilhada por Gabriella Gáspár, foi um momento de emoção, onde a menina, em português, disse: “Feliz Dia dos Pai (sic)”, encerrando com um beijo enviado para a câmera.



Gábriella, que afirma ter tido um breve relacionamento com Neymar em 2013, aproveitou a oportunidade para desabafar sobre a espera pelo resultado do DNA. “Minha princesa desejando um feliz Dia dos Pais. Ela já está aprendendo a falar português. Ela sempre pensa no pai, apesar da distância e da demora de tudo”, comentou a ex-modelo, reforçando a conexão que Jázmin Zoé tenta manter com o jogador.