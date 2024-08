Cassio Gabus Mendes - Reprodução do Instagram

Publicado 21/08/2024 17:27

Cássio Gabus Mendes está de saída da Globo após 42 anos de trabalho. O ator encerra o contrato com a emissora ainda este mês e não renovará.

De acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, o famoso confirmou nesta quarta-feira (21) que seu vínculo empregatício com a emissora carioca chegou ao fim. A partir de agora, o ator irá trabalhar por obra. Com isso, ele só terá contrato com a emissora durante o período do projeto.

"Está tudo certo. A vida continua e coisas novas estão por vir (...) O meu contrato se encerra dia 29, dia do meu aniversário, e já está combinado que não será renovado", iniciou Cássio.

O artista, de 62 anos, ainda revelou seus próximos passos após passar mais da metade da vida trabalhando na emissora dos Marinhos.

"Tenho alguns projetos paralelos que ainda não estão fechados, mas as coisas estão acontecendo. E posso também voltar para lá [Globo] para algum outro trabalho", acrescentou.

Seu último trabalho na TV foi como o doutor Roberto Bastos no remake da novela "Elas Por Elas" da Rede Globo.