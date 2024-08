Gustavo Mioto viraliza ao 'dar bronca' em fã que jogou calcinha em show - Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 10:00

Gustavo Mioto, de 27 anos, não escondeu seu desconforto após uma fã jogar uma calcinha no palco durante seu show. O incidente aconteceu enquanto o cantor se apresentava ao lado de Luan Santana, de 33, que espera seu primeiro filho com Jade Magalhães. Mioto, que atualmente vive um relacionamento com Ana Castela, de 20, não hesitou em dar uma bronca na fã, atitude que rapidamente viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (22).



“Nesse palco hoje, você está vendo um rapaz que namora e outro pai de família. Você acha que hoje é dia de você dar um presente desse?”, questionou o famoso. Em seguida, ele ainda reforçou: “Você acha que tem condição?”. A resposta da plateia foi bem-humorada, com os fãs afirmando que tanto Gustavo quanto Luan “que lutem” para lidar com a empolgação do público.



Recentemente, Gustavo comentou sobre sua fase atual em uma entrevista, deixando claro que está longe da curtição. Aos 27 anos, ele se define como um homem romântico, valorizando ainda mais essa característica agora que está em um relacionamento sério com Ana Castela. O cantor destacou que sempre se preocupou com essa questão, mas que agora é algo ainda mais importante em sua vida.



Luan Santana, por sua vez, também vive um momento especial. Em julho, ele anunciou que será pai, pouco tempo após reatar o relacionamento com Jade Magalhães. Os dois, que já foram noivos e passaram quatro anos separados, retomaram o namoro no início deste ano e, desde então, têm vivido uma fase de renovação, chegando a viajar ao México em uma espécie de segunda lua de mel.