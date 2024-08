Após 'revelação' de Kéfera, Alessandra Negrini pede DM de Bruna Louise - Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 08:55 | Atualizado 22/08/2024 09:06

Quando participou do programa "De Frente com Blogueirinha", Kéfera Buchmann causou na web. Além de chamar o ex-namorado Gusta Stockler de 'carente ', ela também revelou os bastidores de fim de amizade com Bruna Louise. A humorista, porém, não deixou passar em branco os comentários feitos por sobre ela nesta quarta-feira (21).

Kéfera afirmou ao vivo que a relação entre ela e a comediante se fragilizou porque Bruna "confundiu as coisas", insinuando que houve algum mal-entendido entre as ex-amigas. Então a youtuber foi além e sugeriu que poderia até mostrar as mensagens que recebeu da humorista na "DM" do Instagram, insinuando que havia mais por trás da história.

Em resposta, Bruna transformou a situação em material para seu stand-up, o que gerou boas risadas. Na ocasião, a famosa afirmou ser "top 3 de comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil", lamentando que o que vira notícia seria ela "confundindo as coisas". Por fim, ela insunuou que após o ocorrido teria realmente mandado uma DM pra ex-amiga: "5 minutos sem perder a amizade, topa?".

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e rendeu até um "flerte" ousado de Alessandra Negrini: "E eu, que te dou like todo dia? Cadê a minha DM?", questionou a atriz. A interação chamou a atenção dos internautas. "Depois dessa, Bruna Louise venceu... Venceu na vida!", brincou um fã. "Depois desse comentário, certeza que a Bruna foi de 'arrasta pra cima", ironizou outra.