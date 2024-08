Ana Maria Braga se emociona durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/08/2024 10:51 | Atualizado 22/08/2024 10:51

Ana Maria Braga compartilhou uma revelação curiosa durante o 'Mais Você' que deixou muitos telespectadores surpresos. Nesta quarta-feira (21), durante o quadro "Feed da Ana", a apresentadora explicou que não usa sutiã por questões de saúde.

"Não uso sutiã, nunca usei. Verdade, não uso porque me dá dor de cabeça. Aperta aqui [apontando para os ombros], aperta aqui [apontando para a lateral abaixo das axilas], pra quê?", questionou. A revelação de Ana Maria pegou de surpresa seus colegas de programa, Juliane Massaoka e Louro Mané, que reagiram de forma bem-humorada ao comentário.

Recentemente, a veterana surpreendeu ao homenagear Silvio Santos no programa da manhã desta segunda-feira (19). Vestida com um terno preto, gravata e o icônico microfone acoplado, a apresentadora fez uma divertida referência ao visual do comunicador, que deixou um legado inigualável na televisão brasileira. "Essa roupa tem hoje todo esse significado", comentou, lembrando com carinho do eterno apresentador.



A homenagem não parou por aí. Louro Mané entrou na brincadeira segurando um pompom, item característico das plateias de Silvio Santos, enquanto Ana Maria jogava aviõezinhos e repetia o famoso bordão "Quem quer dinheiro?". Nas redes sociais, a apresentadora ainda expressou sua admiração: "Não podíamos começar esta segunda-feira sem a homenagem a ele! O rei da comunicação na TV. Silvio Santos vem aí!".