Sasha e João Lucas reagem à cobrança de Xuxa por um neto - Reprodução/Instagram

Sasha e João Lucas reagem à cobrança de Xuxa por um netoReprodução/Instagram

Publicado 22/08/2024 13:10

João Lucas Figueiredo se divertiu ao falar sobre o apelido "Sasho", dado pelos fãs nas redes sociais. Durante sua participação no podcast PodDelas, o marido de Sasha Meneghel contou que a denominação, que mistura seu nome com o da esposa, acabou pegando e até viralizou nas redes quando ele lançou sua última música. “Dou risada, acho engraçado”, afirmou o cantor, demonstrando bom humor sobre a brincadeira.



O artista revelou que, longe de se incomodar, sente orgulho de ser associado à esposa. “Me orgulho muito da Sasha. Se não fosse uma pessoa que admiro tanto, talvez eu quisesse me desassociar. Mas ela é incrível, minha esposa, e fico feliz que me associem a ela", refletiu. João Lucas destacou que Sasha é uma pessoa extraordinária, o que faz com que ele não se importe de ser lembrado por seu vínculo com ela.



Sobre os haters, João foi categórico: “Comentários de ódio para gerar engajamento não me afetam. Estou focado em fazer o que gosto para quem realmente aprecia meu trabalho". Ele reforçou que seu objetivo é criar conteúdo que ressoe com seus fãs e que ele se orgulhe, deixando de lado as críticas que não agregam.



João Lucas também revelou um spoiler exclusivo: alguns dos figurinos e cenários usados em seus clipes mais recentes pertencem ao acervo pessoal de sua sogra, Xuxa. “No próximo clipe, algumas coisas do cenário são dela. As pessoas vão perceber”, contou o cantor, dando um gostinho do que está por vir. Além disso, ele adiantou que seu single "Um Minuto de Saudade" ganhará uma versão acústica com a participação especial de um cantor famoso, cujo nome ainda é mantido em segredo.