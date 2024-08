Gretchen revela que não se arrepende de nenhum procedimento estético - Reprodução/ Acervo pessoal

Publicado 22/08/2024 12:38

Gretchen, de 65 anos, celebrou o resultado de um novo procedimento estético que está realizando em seu bumbum. A cantora, nesta quinta-feira (22), aplicou colágeno para deixar a região mais firme e volumosa. Nas redes sociais, ela gravou o resultado da intervenção, dando um close na região e reforçando o resultado que deixou sua bunda lisinha.

Em seus stories do Instagram, ela fez questão de "ostentar" o up na aparência. “Isso é vídeo, não tem photoshop. Estamos começando meu bumbum na nuca. Tratamento top”, brincou ela, feliz com os primeiros resultados do procedimento estético.



Residente em Portugal, Gretchen revelou que acordou cedo para se deslocar até Lisboa, capital, e dar continuidade ao tratamento. “Aqui é 6h da manhã, ainda está escuro, mas quando a gente investe na gente, não tem horário para acordar. Estou na estação de Comboios, porque estou indo para Lisboa fazer meu tratamento de bumbum”, compartilhou.



Na ocasião, a famosa também explicou a ausência do marido, Esdras de Souza, músico que frequentemente a acompanha em diversos procedimentos estéticos. “Não tem cabimento ele acordar às 6h para ver tratamento de beleza. Ele ficou em casa cuidando do repertório novo”, revelou.



Sobre sua rotina de cuidados, a rainha do rebolado ainda reforçou a importância da dedicação aos procedimentos estéticos que visam preservar a aparência: “É importante você treinar, é importante você fazer sua manutenção dos tratamentos, porque milagre não existe. É dolorido? É dolorido, são muitas picadas, mas vale a pena”, garantiu.