Anitta e MC Melody estão mais uma vez no centro dos holofotes! A cantora contou em coletiva de imprensa que não vai empresariar a jovem artista e deu o que falar. A revelação aconteceu durante o lançamento de uma collab no Museu de Arte do Rio, nesta quarta-feira (21). Diante da polêmica, a jovem também se pronunciou.

"Isso foi uma conversa antiga. Hoje em dia eu gosto de me associar, tanto eu quanto meu irmão... eu estou em uma fase mais energia, e eu quero me associar com coisas que tem a ver com a minha energia, com a maneira que eu estou hoje, com meu propósito e tal", explicou a famosa.

Diante da justificativa da artista, o pai da funkeira mais jovem, Belinho, deu o que falar após um comentário polêmico sobre o caso. Ele concordou com um internauta afirmando que Melody nunca quis ser agenciada por Anitta. Assim, dando a entender que a cantora não perdeu nada com a decisão da celebridade.

Ainda assim, a cantora esclareceu que, da parte dela, não há qualquer desentendimento e sempre foi fã de Anitta. “Se a proposta de empresariar não for boa pra ambos, se não for boa pra mim também, aí não tem por que eu fechar. Não importa se for a Anitta, o Justin Bieber, a Ariana Grande”, declarou Melody em entrevista ao POPLine.

A artista finalizou desejando sucesso na nova fase da carreira de Anitta, reforçando que ela também fez um hit com Nattan, "Eu Vou Sentar", e está tudo certo. No entanto, apesar de “declarar paz”, seguidores notaram que Anitta deu unfollow na jovem no Instagram. Já MC Melody ainda segue o perfil da famosa na rede social.