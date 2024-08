Giovanna Ewbank posa de biquíni durante viagem - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank posa de biquíni durante viagemReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 11:29

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, mostrou alguns registros da viagem à Fernando de Noronha, através do Instagram, na manhã desta sexta-feira (23). Nas fotos, ela posa de biquíni exibindo as curvas enquanto renova o bronzeado.

"Gente, foi mal… mas é que eu estou de férias, né? Estava em Noronha e meu marido ainda adora me fotografar de biquíni... então é o que temos! Vocês já cansaram das minhas férias/ mar/ biquíni/felicidade transbordando? Posso continuar postando? Me diz", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Para a ocasião, ela optou por usar um biquíni preto com detalhe branco. Em uma das fotos, ela está com um chapéu de crochê nas mesmas cores.Famosos e internautas comentaram na publicação da artista. "Linda", elogiaram Dani Calabresa e Ticiane Pinheiro. "Linda assim pode postar toda hora", disse uma usuária do Instagram. "Gata sempre", expressou uma terceira pessoa.