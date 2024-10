Ana Hickmann e Edu Guedes mostram outros detalhes da futura casa: 'Estamos ansiosos' - Reprodução de vídeo

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram outros detalhes da futura casa: 'Estamos ansiosos'Reprodução de vídeo

Publicado 25/10/2024 13:08 | Atualizado 25/10/2024 13:18

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, e o noivo, Edu Guedes, de 50, mostraram mais detalhes da futura casa dos dois. Através de um vídeo publicado no Youtube, nesta sexta-feira (25), o casal fez um novo 'tour' na área interna da mansão em estilo rústico."Demorou, mas saiu!!!! Essa é a parte dois do nosso 'tour' pela 'Casa Gialla'. Ainda temos muita reforma pela frente. Estamos ansiosos para mostrar tudo" contou a apresentadora no Instagram.No vídeo, eles mostraram a sala de jantar, que conta com uma mesa marrom enorme com 10 cadeiras. O chefe de cozinha disse que gosta do móvel, mas está pensando em pintar de branco, já que o casal prefere ambientes mais claros. Apesar do tamanho, a modelo disse que precisa de mais lugares para comportar toda a família. "Ela [a mesa] é grande, mas ela precisa de cadeiras para a pontas", completou Ana.A modelo também falou da altura das portas da casa. "Isso aqui é uma das coisas que mais me chamam a atenção", disse. Eles contaram que todas são originais desde que a mansão foi construída há cerca de 180 anos. Inclusive, o casal encontrou vários objetos antigos durante o 'tour', como cabides, baús, quadros e até pinicos. O espaço também conta com um belo jardim interno.