Giullia Buscacio - Divulgação

Publicado 24/10/2024 22:18

Rio - Após interpretar a mocinha Sandra em "Renascer", Giullia Buscacio foi confirmada no elenco da 4ª temporada de "Arcanjo Renegado", série do Globoplay que é protagonizada por Marcello Melo Jr, com quem contracenou na última novela das nove da TV Globo.

fotogaleria A atriz de 27 anos comemorou o novo projeto em postagem nas redes sociais. "Que Honra! Muito feliz em dividir com vocês que faço parte da 4ª temporada de 'Arcanjo Renegado' ao lado de tantos profissionais que eu admiro, que alegria!! Obrigada por me receberem de braços abertos", afirmou.

Além de Giullia Buscacio, outros novos atores foram confirmados no elenco da série como Rennan Monteiro, Larissa Monteiro, Marcelo Novaes, Emilio Orciollo Netto, Arilson Lucas e Giulia Benite.