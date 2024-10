Paulinho Vilhena e a filha, Manoela - Reprodução / Instagram

Paulinho Vilhena e a filha, ManoelaReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 18:47 | Atualizado 24/10/2024 18:50

Rio - Paulinho Vilhena divertiu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo mostrando a reação da filha, Manoela, de 1 ano, ao ver o novo visual dele. O ator precisou passar por uma mudança radical para viver um personagem, removendo a barba e clareando os cabelos.

fotogaleria

"Mostrando pra Manoela que o papai é um ator e que mudar faz parte do jogo e do compromisso com cada personagem", escreveu ele na legenda da publicação, sem dar detalhes sobre seu novo trabalho.



Nos comentários, internautas brincaram: "Ela: me tira daqui, não conheço essa pessoa", disse a seguidora."A expressão dela é muito boa tipo: 'cara quem é você?'", disse outra. "Em choque", falou mais uma. "A carinha fofa dela pensando... 'Ué, cadê papai?!'. Esses adultos são doidos!", comentou a fã.

Confira: