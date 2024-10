Benjamin, filho de Alexandre Pato com Rebeca Abravanel - reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 18:13 | Atualizado 24/10/2024 18:43

Rio - Alexandre Pato publicou nesta quinta-feira (24) uma imagem curiosa nas redes sociais: seu filho, Benjamin, de apenas 9 meses, agora tem seu próprio "carro". O jogador mostrou a réplica em miniatura de sua Mercedes G63, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, que estava estacionada ao lado do veículo original em sua garagem.

A foto chamou a atenção pela semelhança entre o carrinho de criança e o carro de luxo original. A Mercedes G63 é um modelo amplamente associado ao estilo e ao alto padrão, o que fez o presente se destacar ainda mais. Benjamin, nascido em janeiro deste ano, é fruto do casamento de Pato com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos. O casal, conhecido por sua discrição quando se trata de vida pessoal, raramente compartilha imagens do filho. A notícia do nascimento de Benjamin foi divulgada apenas dias após o evento, pelo SBT.Apesar de manterem a vida pessoal longe dos holofotes, Pato e Rebeca Abravanel ocasionalmente compartilham momentos especiais com os seguidores. Contudo, publicações envolvendo o pequeno Benjamin são raras.