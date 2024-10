Maya Massafera - Reprodução/Instagram

Maya MassaferaReprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 16:57

Rio - Maya Massafera contou aos seguidores que será submetida a uma nova cirurgia plástica para correção de uma flacidez abdominal resultante da perda de aproximadamente 30kg. Ao todo, a influenciadora digital realizou mais de 20 procedimentos cirúrgicos , sendo um deles a cirurgia de feminilização da voz.

fotogaleria "Por eu ter perdido uns 30 kg, foram mais de 20, na minha transição, porque como eu já expliquei isso no vídeo, não sei se vocês já viram, não é porque eu queria ficar magra, era para perder músculos e para perder músculos era só emagrecendo, uma das formas mais rápidas", contou.

Ao lado do médico, Maya compartilhou os detalhes da consulta. "Então como eu perdi esse tanto de quilos, a minha barriga está um pouco flácida e aí fica o umbigo triste, que é como a gente chama e aí o Bruno estava me explicando que a melhor coisa a se fazer é uma abdominoplastia reversa", disse. "Embaixo do seio eu já tenho uma cicatriz, que é a minha cicatriz da prótese, ele vai cortar aqui embaixo, onde já tem a cicatriz. Vai cortar um triângulo e puxar", completou.