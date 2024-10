Laryssa Oliveira relembra o relacionamento com Neymar - reprodução TikTok

Laryssa Oliveira relembra o relacionamento com Neymar reprodução TikTok

Publicado 24/10/2024 16:12 | Atualizado 24/10/2024 17:57

Rio - A influenciadora digital Laryssa Oliveira abriu o coração sobre um episódio polêmico de sua vida que ocorreu há mais de uma década. Em um vídeo recente nas redes sociais, ela contou detalhes do affair que teve com Neymar Jr., em 2013, enquanto o jogador ainda namorava a atriz Bruna Marquezine. Na época, Neymar estava no início de sua carreira internacional, tendo acabado de se transferir do Santos para o Barcelona.

Laryssa relatou que conheceu Neymar enquanto ele ainda atuava pelo Santos, e que a amizade entre os dois acabou evoluindo para algo mais. Em 2013, Neymar a convidou para visitá-lo em Barcelona, onde já morava. Laryssa aceitou o convite e viajou para a Espanha com uma amiga. Durante a viagem, uma foto dos dois vazou nas redes sociais, o que rapidamente se transformou em um escândalo.



“Fui lá, viajei e vazou aquele trem todo”, contou Laryssa. Segundo ela, o vazamento da imagem gerou problemas tanto para ela quanto para Neymar, que estava em um relacionamento com Bruna Marquezine na época.



O caso teve grande repercussão na mídia, abalando a relação de Neymar e Bruna Marquezine. Laryssa, que hoje tem 36 anos, é casada e mãe de dois filhos, revelou que o episódio ainda afeta sua vida pessoal e sua reputação. “Eu fui a primeira e tenho muita vergonha disso. Minha cidade inteira sabe dessa história. Muita gente sabe, mas não lembra que fui eu”, desabafou a influenciadora.



Ela também expressou arrependimento pelas entrevistas que deu na época, confirmando o affair. "A gente brigou muito. Ele estava errado porque namorava, e eu porque a foto vazou. Foi uma confusão, e eu vim embora. Dei umas entrevistas idiotas e morro de vergonha”, refletiu Laryssa.



