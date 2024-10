Influenciadora não conseguiu voltar para Goiânia devido às chuvas em SP - Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 21:27

Rio - Nesta quinta-feira (24), Virginia Fonseca retomou as gravações do "Sabadou", seu programa no SBT, após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. A influenciadora, que viajou até São Paulo para trabalhar contou que não pode embarcar para Goiânia por causa das condições climáticas.

fotogaleria "Bora, correndo para o aero. Dormir em casa se Deus quiser", escreveu nos Stories. Em seguida, a mulher de Zé Felipe explicou que a viagem precisou ser cancelada. "Era um voo e um sonho. Não vamos conseguir decolar, está chovendo muito. A gente ficaria voando a viagem toda na chuva. Então, os pilotos preferiram não e não vamos. Vamos deixar para ir amanhã cedo, não vamos arriscar. Queria dormir em casa, mas não dá", disse.

Nas redes sociais, Virginia Fonseca ainda exibiu um buquê de flores que recebeu do marido pelo retorno ao trabalho na emissora. "Prontinha pra voltar gravar o 'Sabadou' e recebi flores do meu gato, Zé Felipe!!! Te amo, amor. Obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus", escreveu.