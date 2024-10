Vera Viel detalhou retorno médico após retirada de tumor maligno - Reprodução/Instagram

Vera Viel detalhou retorno médico após retirada de tumor maligno Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 19:50

Rio - Vera Viel compartilhou um registro, nesta quinta-feira (24), do retorno médico treze dias após a cirurgia para retirada de um sarcoma sinovial na coxa esquerda. A mulher de Rodrigo Faro descobriu um nódulo durante aula de muay thai , e enfrentou uma cirurgia de oito horas para remover o tumor maligno.

"Passando aqui para contar um pouquinho de como foi o meu retorno com os médicos. Tirei algumas dúvidas, ainda vou continuar usando as muletas por um bom tempo, por precaução, pra não sobrecarregar minha perna esquerda. Tenho cicatriz nas duas pernas, porque foi tirado veias pra fazer enxerto de veia na perna que tinha o tumor, então fiquei com duas cicatrizes", disse.