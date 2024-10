Eliana abre mão da herança de seu pai - reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 17:31 | Atualizado 24/10/2024 17:34

Rio - Eliana tomou uma decisão inesperada ao abrir mão da herança deixada por seu pai, José Bezerra, que faleceu em março deste ano aos 92 anos. Nomeada como uma das herdeiras, junto com sua irmã Helena, a apresentadora formalizou a renúncia, levantando questionamentos sobre o que acontece com sua parte na divisão dos bens.



Ao renunciar, Eliana deixou claro que não terá mais direito sobre nenhum dos bens de seu pai, que agora serão transferidos exclusivamente para sua irmã, Helena. A decisão foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que divulgou que Eliana anexou a escritura de renúncia ao processo judicial.



Embora Eliana não tenha divulgado os motivos que a levaram a abrir mão da herança, há especulações. A convivência de Helena com o pai nos últimos anos, já que José Bezerra morava na casa de Eliana, pode ter influenciado a escolha da apresentadora. Além disso, questões pessoais ou financeiras, assim como possíveis dívidas do espólio, também são apontadas como possíveis razões. Ao renunciar, Eliana deixou claro que não terá mais direito sobre nenhum dos bens de seu pai, que agora serão transferidos exclusivamente para sua irmã, Helena. A decisão foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que divulgou que Eliana anexou a escritura de renúncia ao processo judicial.Embora Eliana não tenha divulgado os motivos que a levaram a abrir mão da herança, há especulações. A convivência de Helena com o pai nos últimos anos, já que José Bezerra morava na casa de Eliana, pode ter influenciado a escolha da apresentadora. Além disso, questões pessoais ou financeiras, assim como possíveis dívidas do espólio, também são apontadas como possíveis razões.

Renúncia à herança: Como funciona?

No Brasil, renunciar à herança é um ato formal e irrevogável. A pessoa que opta por isso precisa expressar sua decisão oficialmente, seja em cartório ou no processo judicial de inventário. Quando alguém abre mão de sua parte, essa cota é redistribuída entre os demais herdeiros.



Apesar de abrir mão da herança, Eliana já compartilhou abertamente episódios de sua vida pessoal que podem ajudar a entender essa escolha. Ela revelou, em entrevistas anteriores, que sua relação com os pais, especialmente na infância, foi marcada por uma criação rígida, com episódios de punições físicas. Embora não tenha indicado ressentimentos, a apresentadora já afirmou que segue um estilo diferente na educação de seus próprios filhos.