O jogador do Flamengo Matheus GonçalvesReprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 17:24 | Atualizado 24/10/2024 17:30

Rio - O jogador do Flamengo Matheus Gonçalves se manifestou, nesta quinta-feira (24), após ter vídeo íntimo e áudios de conversas com conteúdo sexual divulgados. O atleta negou que é comprometido e que teria traído sua namorada, a influenciadora Duda Britto.

"Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família. Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repudio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa", iniciou.



Matheus ainda continuou no desabafo dizendo que enquanto querem minutos de fama, ele só pensa nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil.

"Totalmente focado e trabalhando para ajudar o Mengão! O meu foco é esse! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e compreensão. Todo o esforço em dobro agora. Saudações Rubro-Negras!", concluiu.

Entenda o caso

O portal Leo Dias publicou um vídeo íntimo do jogador de futebol, na quarta-feira (23), na banheira de um motel com uma mulher, apontada como amante, que alegou que não sabia que ele seria comprometido.

Matheus Gonçalves conheceu a jovem, que se apresentou como fã, em junho, no Ninho do Urubu. Desde então, passou manter conversas pelo Instagram. O primeiro encontro aconteceu dias após o contato no CT do Flamengo.

No primeiro encontro, Manu Soares estava acompanhada de uma amiga, que foi responsável pelo flagra. Em julho, o jogador se encontrou novamente com a amante, num pós-jogo. Dessa vez, ela estava sozinha e eles foram para o mesmo motel.

Na segunda ocasião, o jogador e a amante tiveram relação sem preservativo. No dia seguinte, Matheus Gonçalves enviou um áudio pedindo para que ela tomasse a pílula contraceptiva.

"Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus", disse o jogador, em áudio enviado no aplicativo WhatsApp.



Matheus Gonçalves e Manu Soares tiveram um terceiro encontro. Pouco tempo depois, ela descobriu que o jogador era comprometido com Maria Eduarda, que se apresenta nas redes sociais como Duda Britto. De acordo com a amante, o atleta omitiu que tinha um relacionamento.

Nesta quinta-feira (24), o site postou áudios de conversas com conteúdo sexual do atleta com outra suposta amante. Duda Britto, que teria um relacionamento sério com ele, fechou suas redes sociais e não comentou o assunto até o momento.