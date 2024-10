Michel Teló e Thais Fersoza renovam votos de casamento - Reprodução do Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza renovam votos de casamento Reprodução do Instagram

Publicado 24/10/2024 15:41

Rio - Na atrde desta quinta-feira (24), Thais Fersoza emocionou seus seguidores ao publicar uma carta aberta em suas redes sociais. A atriz e apresentadora refletiu sobre a renovação de votos com o cantor Michel Teló, celebrando os 10 anos de casamento em uma linda cerimônia.

Na carta, Thais fez questão de expressar sua gratidão por todo o carinho que ela e Teló receberam ao longo dessa jornada. "Ao completar esses 10 anos de uma jornada linda ao meu marido, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus e a cada um de vocês que vibrou com a gente", escreveu, ressaltando o apoio contínuo dos fãs desde o início da união do casal.Em meio às palavras emocionadas, a atriz refletiu sobre o significado de compartilhar esse momento especial com o público, destacando como o amor entre ela e Teló cresceu ao longo dos anos. "A gente sente que esse amor, assim, esse carinho multiplicou. Quando vocês viram a gente junto, foi uma onda de amor, que foi só aumentando", comentou Thais, lembrando que esse sentimento se intensificou com o nascimento dos filhos, Melinda e Teodoro.Além de agradecer, Thais também deixou uma mensagem inspiradora para os seguidores que a acompanham. “E se eu puder te dar um conselho, 10 dias depois de viver esse sonho, seria para que vocês continuem acreditando no amor!", escreveu, reforçando a importância de nutrir esse sentimento ao longo dos anos. Encerrando a carta, Thais desejou que o casal continue a celebrar muitos outros anos de amor e cumplicidade. "Foi mágico, muito especial e que venham mais muitos e muitos 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos juntos", finalizou.