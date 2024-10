Pequena Lo fingiu ser criança para fugir de blitz - Reprodução/Instagram

Pequena Lo fingiu ser criança para fugir de blitzReprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 15:33

Rio - Pequena Lo revelou durante o "Alt Tabet", apresentado por Antonio Tabet, que fingiu ser criança durante uma blitz no Rio de Janeiro. A influenciadora contou que estava acompanhada da cantora Luísa Sonza e de um amigo que estava dirigindo sem habilitação.

fotogaleria "Já fingi ser uma criança para não ir para a delegacia. Estávamos no carro, no Rio, eles iam me levar para o hotel, era de madrugada, avistamos viatura da polícia, ele não tinha habilitação, falei: 'calma, vamos pensar no negócio'", disse.

Ela ainda relatou que o agente imaginou que se tratava de uma família dentro do veículo. "Estava no banco de trás do carro e quando eu encosto muito meus pés ficam para o ar [pra cima], super pequena. E aí o policial colocou a lanterna no banco de trás e falou 'uma neném!'. Eu dei tchau para ele. Ele falou: 'vocês estão com criança, que gracinha, podem ir'. E a gente suando tenso", contou.