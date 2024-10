Francisco e Rafa Vitti - Reprodução/Instagram

Francisco e Rafa Vitti Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 22:54

Rio - Francisco Vitti, irmão de Rafa Vitti, usou as redes sociais para ironizar as críticas sobre a festa de cinco anos de Clara Maria, realizada na última quarta-feira (24). O cunhado de Tatá Werneck se manifestou após a comediante receber comentários negativos ao exibir a decoração do aniversário, que ganhou o tema "Wandinha".

"Eu avisei falei para o meu irmão e para a Tatá: 'Gente acho Wandinha muito polêmico. Isso aí vai dar um bafafá, vai gerar um burburinho. As pessoas não vão entender, não foi todo mundo que assistiu, então não vão entender direito o contexto do porquê esse é o tema do aniversário dela. A gente tem que pensar numa coisa mais popular que o povo aceite melhor.' E eles perguntaram: 'Ah, tá, mas o que?'", contou nos Stories.

Em tom irônico, Francisco Vitti comentou sobre uma sugestão de tema para a comemoração. "Eu logo sugeri: Casas de aposta! Quem reclama de casa de aposta? Todo mundo divulga isso todo mundo aposta. Já perdeu dinheiro porque não entendeu ainda. Tem uma decoração muito maneira, convenhamos. O brinquedo aviãozinho está ligado às crianças, de brinquedo maneiro, tudo a ver com casa de aposta. Bota um tigrinho na entrada, tudo a ver com casa de aposta. Espalha umas máquinas caça-níquel, acho importante para as crianças começarem a entender como funciona!", alfinetou.