Juliette surpreende com maquiagem assustadora de Halloween Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 19:49

Rio - Juliette, de 34 anos, impressionou os seguidores nesta quinta-feira (24) ao exibir uma impressionante maquiagem de Halloween. A ex-BBB, que já trabalhou como maquiadora, mostrou as habilidades ao desenhar aranhas ao redor dos olhos, além de usar lentes totalmente pretas.



"Que susto, criatura", brincou a cantora na legenda da publicação.



Nos comentários, fãs elogiaram o trabalho de Juliette. "Caramba, quem teve susto foi eu (risos). Arrasou como sempre", elogiou a seguidora. "Juntando a make e dublando você mesma com as frases icônicas e engraçadas do BBB: sensacional", acrescentou mais uma.

Na semana passada, Juliette fez outra maquiagem inspirada no halloween e também fez sucesso nas redes sociais. Mais uma vez, ela dublou frases que disse na casa mais vigiada do Brasil e viraram meme fora do jogo.

