Dira Paes e MartinReprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 17:25 | Atualizado 24/10/2024 17:27

Rio – Dira Paes, de 55 anos, se declarou no aniversário de 9 anos do filho, Martin, nesta quinta-feira (24). A atriz usou o Instagram para comemorar mais um ano de vida do menino, com diversas fotos, relembrando o momento em que esteve grávida e internautas parabenizaram a criança pelo dia.



"Há 9 anos Martin chegou para fazer nossa felicidade ser completa. Eu queria muito esse moleque cheio de vida e personalidade. Ele usa cuecas de cetim lá em cima, igual o meu pai, rsrs. Ele é a alegria, a pulsação e a força que faz com que a gente acredite que o mundo pode ser melhor. Ter filho é sonhar na vida real, é reviver emoções, se desconstruir e relembrar como é bom ser e ter crianças ao redor para amar. Feliz aniversário, filhão! Te amo muito, te amo por dois, te amo mais que feijão com arroz", declarou.



Seguidores de Dira desejaram felicitações a Martin: "Parabéns, Martim. Muitas felicidades para você! Um caminho de luz e que sempre tenha essa energia eufórica de alegria", comentou um. "Tão lindo! Tão linda essa mamãe! Parabéns aos dois", disse outro.



Dira Paes é casada com o cineasta Pablo Baião há 18 anos. E além de Martin, os dois são pais de Inácio, de 16 anos.