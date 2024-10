Alane Dias - Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 22:11

Rio - Alane Dias usou as redes sociais, nesta quinta-feira (24), para exibir o figurino escolhido para um baile de Halloween promovido por uma revista de moda em São Paulo. Inspirado no filme "O Lago dos Cines", o look reflete os lados ingênuo e obscuro das personagens Odette e Odile, obra do compositor russo Tchaikovsky, e foi produzido por Aline Dias, mãe da ex-BBB."Este figurino, cuidadosamente confeccionado a mão, carrega a essência dessa história, sem utilizar penas ou qualquer forma de crueldade animal. As asas do cisne foram representadas com patchouli, uma planta conhecida pelo seu aroma e simbolismo, muito presente em Belém do Pará", contou nas redes sociais.