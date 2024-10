Fernanda Lima - Reprodução de vídeo

Fernanda LimaReprodução de vídeo

Publicado 24/10/2024 14:17

Rio - Fernanda Lima, de 47 anos, é do tipo econômica. A atriz comentou que tem uma relação de respeito com o dinheiro e revelou que reaproveita itens como sacola, caixas e lacinhos de presentes. A mulher de Rodrigo Hilbert, então, brincou com o fato de ser 'pão durinha' e assumiu ser um pouco acumuladora.

fotogaleria

"Acho que sou bem econômica. Cuido bem, respeito bastante o dinheiro... Guardo potinho que vem do delivery. Tem a coisa da culpa do plástico, mas sei que vou precisar desse potinho. Sou um pouco acumuladora assim. Aqui em São Paulo tem uma coisa muito incrível, muito louca, que são essas coisas de marketing, né? Que a gente recebe como pessoas públicas. Então você recebe um presente... Eu guardo as caixas. Aí vem o lacinho, as fitas que amarram... Então, eu guardo as fitas, aí eu uso, sabe?", entregou durante o programa "Alma de Cozinheira", do GNT, apresentado por Paola Carosella no GNT.



Ela continuou exemplificando seus hábitos. "Por exemplo, o saquinho do supermercado que eu compro limão, eu não jogo fora. Eu tiro a etiqueta assim no mesmo lugar, sei que eu vou usar o saquinho. Então, às vezes, eu sou meio 'pão durinha", assumiu.

Fernanda também disse os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 16, e de Maria Manoela, de 4, assim como ela, não são consumistas. "Gasto pouco, não gasto muito comigo, assim, roupa, essas coisas, não tenho essas coisas. Mas tem que dar um tênis para o guri, eu dou. Mas eles também não ficam pedindo muito. Eu sou econômica", explicou.