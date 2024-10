Mari Maria - Reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 14:10

Rio – Mari Maria, de 31 anos, revelou aos seguidores, nesta quinta-feira (24), no Instagram Stories, que está no processo de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção, TDAH. A influenciadora conta que após a confirmação de que seu filho Davi, de 4 anos, tem o transtorno , começou a se questionar de todas as dificuldades que teve quando era mais nova, tentando conseguir melhorar a qualidade de vida.

"Depois que eu fiz o diagnóstico do Davi, eu comecei a me questionar de todas as dificuldades que eu tive quando era nova, e vi que era algo que eu precisava de cuidar e de tratar. Estou vivendo mil coisas ao mesmo tempo e estou fazendo diagnóstico para entender um pouco mais da minha cabeça, das minhas dificuldades, das minhas dores de cabeça que nunca param, das minhas dificuldades de interpretação e comunicação", declarou.



Mari continuou relatando que conseguiu ver que Davi teve as mesmas características de quando ela era mais nova. "E vendo tudo isso, acho que o maior presente que eu tenho é conseguir me analisar. Eu sou muito autocrítica e eu gosto de entender o que eu posso melhorar. Eu consegui ver em várias questões coisas que eu achava que eram minhas, mas não, que o Davi também tinha, mas de formas diferentes”, afirmou.



Além de Davi, Mari Maria também é mãe de Noah, de 2 anos, frutos de seu relacionamento com o empresário, Rudy Rocha.