Roque, animador de auditório do SBT - Reprodução do Instagram

Roque, animador de auditório do SBT Reprodução do Instagram

Publicado 24/10/2024 11:36

Rio- Roque, assistente de palco do SBT, de 87 anos, está internado na UTI de um hospital de São Paulo há quatro semanas para tratar um quadro de desnutrição e se alimentar por sonda. O funcionário, que foi ajudante de Silvio Santos por décadas, foi diagnosticado em maio com um tumor no cérebro, mas segundo a mulher dele, Janilda Nogueira, a hospitalização atual não tem relação com essa doença.

fotogaleria

"Ele está bem, foi internado por desnutrição. Estava em casa muito debilitado, muito fraquinho, não queria mais se alimentar, não estava mais conseguindo tomar os medicamentos, então foi preciso levar ele para o hospital. Ele já foi direto para a UTI e está sendo bem cuidado. Se Deus quiser, logo, logo ele vai estar em casa", contou ela ao DIA.

Ela explicou que Roque está consciente, e às vezes fica agitado, precisando tomar medicações. "Aí ele fica mais dopadinho, mas ele está estável e logo logo vai ficar bem", completou.

'Morte do Silvio deixou ele muito abalado'

Janilda afirma que a morte de Silvio Santos abalou muito emocionalmente o marido. "A morte do Silvio deixou ele muito abalado, ele ficou muito triste sim. O SBT está dando toda assistência, dá carro para ele a hora que ele precisa, está sempre ligando e só tenho que agradecer o SBT', concluiu.