Roberta Miranda depõe a favor de Cíntia Chagas - reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 12:44

Rio - Roberta Miranda foi ouvida na quarta-feira (23) na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, como testemunha no caso de Cíntia Chagas contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). A cantora foi chamada pela influenciadora para relatar um episódio que, segundo ela, comprovaria violência psicológica cometida por Bove. Além de Roberta, outras três testemunhas também prestaram depoimentos — uma assessora, o porteiro do prédio de Cíntia e uma amiga pessoal da influenciadora.

Roberta Miranda contou que presenciou uma conversa entre o deputado e Cíntia durante seu aniversário. No telefonema, Bove, irritado, questionava a influenciadora sobre o vestido que ela estava usando, exigindo que ela seguisse o que havia sido previamente combinado. "A única coisa que eu presenciei foi no meu aniversário. Ela foi atender o Lucas ao telefone e ele perguntando para ela com que vestido ela estava, se ela estava com decote, muito bravo. Ela falou: ‘não, eu estou com aquilo que a gente combinou’", relatou Roberta ao site Metrópoles. A cantora também destacou que, após a ligação, Cíntia estava visivelmente abalada.Na semana anterior, Cíntia Chagas havia solicitado à Justiça a prisão preventiva de Lucas Bove, alegando descumprimento de medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. O deputado não poderia se manifestar sobre o processo ou mencionar o nome de Cíntia em redes sociais ou qualquer meio de comunicação, o que, segundo a defesa da influenciadora, foi desrespeitado.Em sua defesa, o advogado de Lucas Bove, Daniel Bialski, argumentou que o pedido de prisão era "incabível" e que o deputado não havia infringido nenhuma medida protetiva. Já o próprio Bove, em pronunciamento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), negou as acusações de violência, afirmando: "Jamais encostaria a mão para agredir uma mulher".Cíntia Chagas denunciou Lucas Bove em setembro, após um episódio de violência doméstica ocorrido em agosto, durante um evento social. Na ocasião, Bove teria atirado uma faca na direção da então esposa, ferindo sua perna, após ela se recusar a tirar uma foto com Jair e Michele Bolsonaro.A Justiça acatou o pedido de medida protetiva feito por Cíntia, que impôs um limite mínimo de 300 metros de distância entre os dois e proibiu qualquer tipo de comunicação direta ou indireta por parte do deputado.Roberta Miranda compartilhou um vídeo nas redes sociais relatando o que disse na delegacia. A cantora afirmou que está apoiando Cíntia e todas as mulheres que sofrem violência. "Estou aqui pela Cíntia e por todas as mulheres", disse a cantora em seu vídeo, que foi recebido com agradecimentos por Cíntia Chagas.A denúncia contra Lucas Bove segue em investigação pela Polícia Civil de São Paulo, que apura possíveis crimes de violência contra a mulher, ameaça, injúria e perseguição. A decisão sobre o pedido de prisão preventiva ainda não foi emitida pela Justiça.