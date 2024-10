Marieta Severo e mais famosos prestigiam Mostra de Cinema

Rio - Diversos famosos prestigiaram o sétimo dia da 48ª edição do Festival de Cinema de São Paulo, na noite desta quarta-feira (23), na Cinemateca, no Centro paulistano. O evento, que traz 417 títulos de 82 países na programação, vai até o dia 30 de outubro.

Marieta Severo, Suzana Pires, Fabiana Karla e Julia Konrad, que integram o elenco do filme "Câncer com Ascendente em Virgem", um dos longas-metragens exibidos, marcaram presença. Já Alice Wegmann, Karine Teles, Camila Márdila, que fazem parte de "A Vilã das Nove", assistiram a exibição do longa. Os atores Gabriel Braga Nunes e Luiz Henrique Nogueira também estiveram presentes.

