Publicado 23/10/2024 22:30 | Atualizado 23/10/2024 22:56

Rio - Na noite desta quarta-feira (23), Eliezer se pronunciou nas redes sociais após descobrir uma fake news sobre a morte de seu filho Ravi, que ainda não nasceu. O influenciador, que está à espera do segundo filho com Viih Tube, não conteve a indignação e desabafou em um vídeo publicado em seu stories.

"Quando olhei isso, para mim é de uma perversidade enorme. Isso aqui é perverso", afirmou, visivelmente abalado. O ex-BBB revelou que a falsa notícia, veiculada por um portal, confundia a morte do gatinho de estimação do casal, ocorrida recentemente, com o nascimento do bebê.

O influenciador lamentou que o boato tenha causado confusão entre seguidores, que chegaram a questionar a família sobre a veracidade da informação. "Se quisesse uma matéria com a gente, era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma parecida com a que nosso filho tinha morrido", disse Eliezer, criticando a abordagem do portal.

Eliezer também frisou a falta de responsabilidade ao lidar com temas sensíveis como esse. "Acho que tem limites para tudo. Foi ultrapassado todos os limites. Não se brinca com isso. E eu acho que é isso: é mentira. Graças a Deus é mentira”, completou, reforçando que a família está bem.



Ele pediu publicamente que o conteúdo seja retirado do ar, considerando o impacto emocional que a notícia falsa causou. "Espero que o mínimo que o portal faça é tirar isso do ar”, disse Eliezer, ressaltando que a matéria só menciona a morte do gato ao final do texto, deixando a interpretação inicial ambígua e enganosa.



Família aguarda nascimento de Ravi

Eliezer e Viih Tube, que já são pais de Lua, de 1 ano, aguardam com alegria o nascimento de Ravi, previsto para breve. Nas redes sociais, o casal costuma compartilhar momentos da rotina familiar, reforçando a conexão com seus milhões de seguidores. "Estamos bem, isso aí é mentira”, concluiu Eliezer, pedindo para que os limites sejam respeitados quando se trata de questões familiares.