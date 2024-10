Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 17:58

Rio - A cantora Lexa falou abertamente sobre o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que afeta a tireoide, e o impacto dessa descoberta em sua saúde física e mental. A cantora detalhou como os sintomas a afetaram profundamente, em um momento já complicado de sua vida pessoal. "Quando eu descobri estava em um momento muito conturbado. Foi muita informação de todos os lados", contou a artista.

O diagnóstico veio em 2023, após Lexa perceber sinais como cansaço extremo, dificuldade de concentração e lapsos de memória. Além de sintomas como unhas fracas e queda de cabelo, ela também lidou com os impactos emocionais da doença, que pode levar à depressão. "Eu estava muito esquecida, era um negócio de falar uma coisa com você e em seguida esquecer", revelou em entrevista à Vogue Brasil.Apesar dos desafios, a carioca tomou a decisão de pausar alguns aspectos de sua vida para priorizar o tratamento e o autocuidado. Ela passou a acompanhar sua saúde com exames regulares e a seguir uma dieta adequada para controlar os sintomas da doença. "Sempre tenho que estar me cuidando, fazendo exames", explicou.Além dos cuidados físicos, Lexa passou a dar mais atenção à sua saúde mental. Ela ressaltou a importância da terapia, da fé e de práticas como a astrologia em seu processo de cura e fortalecimento. "Descobri que eu sou muito mais forte do que um dia imaginei que poderia ser", disse. Esse novo olhar para si mesma também tem refletido em sua autoestima, que ela afirma estar em seu melhor momento: "Eu nunca me achei tão linda."Com a saúde mental e física mais equilibradas, Lexa voltou a se dedicar a novos projetos, incluindo o lançamento de sua primeira música em espanhol, "Necessito", que ela considera um marco em sua carreira. "É um projeto desafiador para mim e que bom", comentou. A gravação do clipe foi feita em Miami, um desafio que a cantora aceitou para se reinventar artisticamente, sem, no entanto, ter como meta uma carreira internacional.Além de sua carreira, Lexa falou sobre sua relação próxima com a mãe, Darlin Ferrattry, que a acompanha desde o início de sua trajetória musical. Aos 29 anos, a cantora também está noiva do ator Ricardo Vianna e revelou planos de formar uma família. Mesmo com uma agenda profissional intensa, ela mantém como prioridade o equilíbrio entre sua vida pessoal e sua saúde. "Estou aprendendo a me admirar e me desculpar", concluiu.