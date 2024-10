Anitta ganha colo do namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza - Reprodução/Instagram

Anitta ganha colo do namorado, o jogador de futebol Vinicius SouzaReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 14:47 | Atualizado 23/10/2024 14:48

Rio - Anitta compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (23), um álbum de fotos de momentos de lazer e romance ao lado do namorado, o jogador de futebol Vinícius Souza. Nas imagens, o casal aparece desfrutando a natureza em um passeio ao ar livre.

fotogaleria

Na publicação, a cantora destacou a importância de se desconectar do mundo digital e aproveitar os momentos a dois. Ela agradeceu o carinho dos fãs e celebrou a felicidade desse novo momento em sua vida em fotos ganhando massagem do amado e no colo dele. Vários amigos e fãs deixaram mensagens torcendo pelo casal.

"Amo te ver feliz", escreveu Lexa. "Tão bom te ver feliz. Você é esforçada, merecedora de tudo que está vivendo. Você não precisa provar nada a ninguém! Meu coração está em paz!", disse um seguidor.

"Sacando seu movimento precioso. Você é fera @anitta . Paz e luz", comentou a cantora Emanuelle Araújo.