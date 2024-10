Patrícia Ramos - Reprodução Instagram

Publicado 23/10/2024 23:24 | Atualizado 23/10/2024 23:27

Rio – Patrícia Ramos, conhecida por seu carisma e popularidade nas redes, conquistou novamente a internet ao publicar um vídeo cantando "Derrama Tua Glória", acompanhada por Laura Vitório no violão. O vídeo, que já ultrapassa 800 mil visualizações, não apenas impressionou os seguidores como também destacou a potência vocal da influenciadora.

Em entrevista exclusiva para O DIA, Patrícia comentou sobre esse momento musical: "Estou amando essa minha nova fase... A música, para mim, sempre foi um hobby. Sempre gostei muito de cantar quando estou com os meus amigos. Temos esse momento, em que cantamos, tocamos violão e tudo acaba em música. Agora, eu só decidi mostrar isso."Quando perguntada se consideraria seguir uma carreira musical, Patrícia refletiu: "Apesar de eu já ter feito alguns trabalhos com música, nunca quis fazer disso a minha profissão principal, porque sempre soube das dificuldades que o músico enfrenta no Brasil", explicou a influenciadora. No entanto, Patrícia deixou em aberto a possibilidade de novos projetos musicais no futuro: "Eu não digo que nunca, mas talvez, quem sabe um dia."Sobre suas influências musicais, Patrícia compartilhou detalhes de sua playlist, que transita por diversos estilos: "Amo escutar louvores antigos... mas a minha playlist é muito diversa, vai desde louvores brasileiros até gospel americano. Gosto de ouvir um pagodinho quando estou mais animada e amo R&B também", contou, relembrando que já foi backing vocal do cantor Ferrugem.