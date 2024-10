Fernanda Bande revela se quer ser mãe novamente - Reprodução de vídeo / Multishow

Publicado 23/10/2024 20:48 | Atualizado 23/10/2024 20:49

Rio - Nesta quarta-feira (23), Fernanda Bande, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, teve sua conta no Instagram hackeada. Com mais de 2,4 milhões de seguidores, a apresentadora viu seu perfil ser usado para disseminar informações falsas sobre investimentos financeiros.