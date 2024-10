Henri Castelli via Instagram - Reprodução Instagram

Publicado 23/10/2024 17:30

Rio – Henri Castelli, de 40 anos, fez uma declaração em comemoração ao aniversário do filho, Lucas, que completou 18 anos. O ator mostrou diversos registros no Instagram, nesta quarta-feira (23), acompanhado da mãe do menino, Isabeli Fontana, e internautas comentaram a semelhança entre pai e filho.



"Te amo meu filho. Você é o exemplo perfeito de tudo que fiz de correto na minha vida. Você foi a realização de um sonho e todo ano eu comemoro a felicidade que é ter você na minha vida. Desde que você nasceu, o meu mundo se transformou em um paraíso de alegrias. Naquele momento, eu sabia que você seria a minha prioridade e que eu faria de tudo para te ver feliz. Só posso agradecer a Deus por ter você na minha vida", declarou ele.



Internautas aproveitaram a homenagem para dizer o quanto são parecidos: "Xerox", comentou um. "Parabéns para o filhote, Hermano. Sua Cara", afirmou outro. "A cara do pai. Lindo demais. Parabéns para o filhão", declarou um fã.



Henri Castelli foi casado com a modelo Isabeli Fontana por 5 anos, com quem teve Lucas, em 2006.