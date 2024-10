Sabrina Sato conta que está ansiosa para desfilar grávida no Carnaval 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 16:49

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, que está à espera do filho com o ator Nicolas Prattes, disse nesta quarta-feira (23) que está ansiosa para o Carnaval 2025 para poder desfilar com o barrigão à mostra. A rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel contou que está sonhando com a chegada da folia.