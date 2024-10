Karoline Lima anuncia estreia como atriz em novo filme - Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 18:33 | Atualizado 23/10/2024 18:43

Rio - Karoline Lima, de 28 anos, anunciou sua estreia como atriz no filme "Julieta e Romeu - O Filme", produção do Prime Video. A influenciadora revelou que interpretará uma vilã e que está empolgada com o novo desafio. Karoline relembrou que já havia feito um curso de teatro e que sempre teve interesse por atuação. O filme ainda não tem data de estreia.

fotogaleria

"Gente, eu vou fazer um filme! Eu vou atuar em um filme pela primeira vez na minha vida. Eu tô muito animada e feliz. A gente já começou os ensaios, ainda não começamos as gravações. Fiquei feliz demais quando recebi o convite. A ideia do filme vai ser muito legal, vocês vão amar. Eu amo me desafiar, isso pra mim tá sendo sensacional. Gosto de me reinventar", disse. "Gente, eu vou fazer um filme! Eu vou atuar em um filme pela primeira vez na minha vida. Eu tô muito animada e feliz. A gente já começou os ensaios, ainda não começamos as gravações. Fiquei feliz demais quando recebi o convite. A ideia do filme vai ser muito legal, vocês vão amar. Eu amo me desafiar, isso pra mim tá sendo sensacional. Gosto de me reinventar", disse.

Karol ainda brincou sobre a personagem: "Já me botaram tanto como vilã nessa vida, que dessa vez eu vou ser vilã. Vamos ver se vocês gostam".



O filme ainda não tem previsão de estreia, mas Karol afirmar que quer compartilhar todo o processo de aprendizado e ensaios. "Não é agora que vai lançar não. Calma que eu vou atualizando vocês, mas por enquanto eu quero compartilhar o meu processo de aprendizado e ensaios. Quero que vocês vivam isso comigo, até porque estamos juntos nessas, e tá sendo tão novo pra mim quanto pra vocês".



A influenciadora ainda revelou que já fez um curso de teatro quando era mais nova. "Há alguns milhões de anos atrás eu fiz um curso, oficina de atores. Sempre me interessei por essa área, essa coisa mais artística, sabe? Música, atuação, novela, clipe. Sempre gostei. Meu negócio é ficar na frente das câmaras. Sou uma pessoa parecida, amostrada. Bota uma câmera na minha frente, a mulher vira outra pessoa. É uma coisa assim que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tinha tido a oportunidade e falei ‘Bora! Aprendo, me viro, vocês me ajudam, vocês me ensinam que tamo aí'".