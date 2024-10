Grazi Massafera - reprodução Instagram

Publicado 23/10/2024 17:06 | Atualizado 23/10/2024 17:16

Rio - Grazi Massafera mostrou mais uma vez sua paixão pela ioga ao compartilhar, nesta quarta-feira (23), uma série de fotos e vídeos praticando a atividade. A atriz exibiu toda sua flexibilidade em posturas avançadas, incluindo a parada de cabeça, também conhecida como sirsasana.

A atriz, que já havia mostrado seu interesse por atividades que combinam corpo e mente, destacou a importância da ioga em sua rotina. "Alongando, fortalecendo, reconectando … ", escreveu ela na legenda da publicação.A parada de cabeça é uma das posições mais desafiadoras da ioga e traz diversos benefícios, como a melhoria da oxigenação cerebral, o aumento da concentração e a otimização da irrigação sanguínea no rosto e órgãos abdominais. Grazi mostrou dominar a técnica, recebendo muitos elogios por sua habilidade.Os fãs da atriz não pouparam comentários nas redes sociais. "Só me falta o tapete", brincou um seguidor. "Fizer isso é 3 dias na UPA internado", divertiu-se mais um. Outros ficaram impressionados com a elasticidade de Grazi. "Meu Deus, nem parece humana", disse uma seguidora, destacando o quanto as posturas realizadas pela atriz são difíceis de alcançar.