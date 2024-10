Bella Piero e Rafael Gualandi - Reprodução do Instagram

Publicado 23/10/2024 13:59 | Atualizado 23/10/2024 14:10

Rio - Rafael Gualandi e Bella Piero não são mais um casal. O namoro dos atores chegou ao fim após cerca de um ano. A informação foi confirmada ao DIA, pela assessoria de imprensa da artista, nesta quarta-feira (23). Os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais.

Intérprete de Enzo em "Terra e Paixão", Rafael vivia um relacionamento discreto com Bella, conhecida por viver Laura em "Outro Lado do Paraíso", desde julho do ano passado. O namoro só foi oficializado em maio deste ano. A atriz chegou a compartilhar alguns cliques com o ator em sua rede social e se declarou. "A vida nunca foi tão gostosa de viver compartilhando o olhar na mesma direção que você".