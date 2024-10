Vera Viel - Reprodução/Instagram

Vera Viel Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 12:19

Rio - Vera Viel, de 49 anos, iniciou a fisioterapia após a retirada de um tumor raro e maligno na coxa esquerda . A influenciadora digital mostrou no Instagram Stories nesta quarta-feira (23), que já começou o tratamento e comentou que espera pela radioterapia.

fotogaleria

"Me recuperando aqui da cirurgia. Já comecei a fazer fisioterapia e, em breve, as sessões de radioterapia. Cura completa", declarou Vera, que foi operada no dia 11 de outubro.

Em entrevista recente ao "Domingo Espetacular", da Record, relatou que viveu uma experiência com Deus no momento da cirurgia. "Ele pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E eu respondi: 'não posso, eu tenho que voltar, porque tenho que voltar para minha casa'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali", recorda. "Ele me falou que eu seria curada, que tinha muita gente orando por mim, muitos pedidos em meu nome. Eu iria voltar porque tinha eu tinha muita vida e muito o que viver com as minhas filhas ainda", completou.

A modelo também lembrou o momento do diagnóstico. "Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim, aproximadamente no começo do ano e foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas, com o impacto do muay thai você chuta muito, com os chutes ele acabou estourando. E aí virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo que eu conseguia apalpar. O Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância. Ele tem muito [um papel fundamental] e aí é Deus usando".