Maíra Cardi diz que contas da filha são pagas por Thiago Nigro após polêmica com Arthur AguiarReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 09:53

Rio - A influenciadora digital Maíra Cardi, de 41 anos, afirmou, através das redes sociais, nesta terça-feira (22), que o atual marido, o empresário Thiago Nigro, de 34, paga as contas da filha, Sophia, de 6. A criança é fruto do antigo relacionamento da empresária com o ator Arthur Aguiar, 35. A declaração foi feita após a recente polêmica por conta da festa de aniversário da menina, que o campeão do 'BBB 22' não foi convidado

"Amo você. De 30 dias no mês, 26 você sai do trabalho mais cedo, busca ela na escola, brinca três horas sem parar, ora antes de dormir e conta histórias", iniciou Maíra nos stories do Instagram. No registro, Nigro brinca com a criança."Paga as contas de todos nós, incluindo ela. Escuta grosserias e ainda assim sorri e entrega amor. Obrigada por fazer muito", finalizou a empresária nos stories do Instagram.A declaração ao marido ocorreu alguns dias depois da festa luxuosa de aniversário de Sophia, que aconteceu neste domingo (20). Após internautas notarem a ausência de Arthur na celebração, Maíra se pronunciou. Ela revelou que não o convidou, justificando que o ex-casal fez festas separadas e que essa decisão não foi dela."Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente, sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então, quando ela me disse: 'meu pai está fazendo minha festa', entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo! Por isso ele não foi convidado, porque não faria sentido, já que ele decidiu dessa forma", explicou.Maíra ainda garantiu que não teve problemas com Arthur na situação: "No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou. Eu não entendo o porquê se cria tudo isso, foi essa a situação sabe. É o que eu posso dizer, isso foi o que aconteceu", concluiu.