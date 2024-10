Maira Cardi comemora 6 anos da filha, Sophia, com festão - Reprodução / Instagram

Maira Cardi comemora 6 anos da filha, Sophia, com festão Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 17:10 | Atualizado 20/10/2024 17:13

Rio - Maira Cardi, de 41 anos, celebrou neste domingo (20) o aniversário de 6 anos da filha, Sophia, com uma festa luxuosa em Campinas, no interior de São Paulo. A festa, que teve como tema o personagem Stitch, do filme "Lilo & Stitch", contou com uma decoração encantadora que trouxe elementos tropicais, predominando a cor azul. Um mar cenográfico e areia de verdade fizeram parte do cenário.

fotogaleria

Sophia, fruto do antigo relacionamento de Maíra com o ator Arthur Aguiar, estava combinando o look com a mãe, ambas usaram vestidos decorados com flores. Apesar da comemoração em família, Arthur não foi visto na festa.

Além da filha, Maíra posou ao lado de seu atual marido, o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. O casal, que oficializou a união em uma cerimônia intimista em agosto de 2023, recebeu amigos e familiares para a celebração.