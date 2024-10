Letícia Santiago - Reprodução do Instagram

Letícia SantiagoReprodução do Instagram

Publicado 20/10/2024 13:16

Rio - Internada no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, a ex-BBB Letícia Santiago passará por uma cirurgia neste domingo (20). A influenciadora digital, que deu entrada na unidade de saúde, no sábado (19), disse que foi diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.



fotogaleria

"Fui internada aqui no Hospital Mater Dei, sob os cuidados constantes aqui de uma equipe maravilhosa. Muito segura de estar aqui e descobriram uma inflamação óssea. Vou passar por uma cirurgia. Peço a oração de todo mundo, mas tenho certeza que tudo vai correr bem", afirmou ela, no Instagram Stories.

Na mesma rede social, Letícia disse que estava com dores. "Já são quase 23h, agora vou ficar de jejum até a cirurgia que vai ser amanhã de manhã. A dor não passa, muita, muita, dor. Estou tomando vários medicamentos intravenosos, mas vão me dar um remédio para dormir", contou. "Nem um remédio está mais segurando a minha dor. É incrível, impressionante, muito forte mesmo", completou.

Nesta manhã, a ex-BBB publicou uma foto ao lado da mãe, no quarto do hospital.